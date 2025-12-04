Die spannendsten Openings diesen Winter

STILVOLLER RAHMEN

Die Luxusmodemarke Zimmermann ist neu in Zürich mit ihrem ersten Store vertreten – in einem denkmalgeschützten Haus an der Augustinergasse. Wo einst eine Metzgerei war, zeigt das australische Label heute Feminines in einem Mix von Terrazzo, Edelstahl und Kunst aus Down Under.

Zimmermann-Boutique, Augustinergasse 15, 8001 Zürich