Die spannendsten Openings diesen Winter

JAPAN IM OBERLAND
Ab Dezember sorgt das Ultima Hotel Gstaad für eine kulinarische Premiere: Das Kultrestaurant Zuma gastiert erstmals in der Schweiz. Bis Mitte März serviert das Pop-up Sushi, Sashimi und Izakaya-Gerichte – begleitet von Cocktails. Ein Hauch Fernost im winterlichen Gstaad.
Zuma Pop-up, Ultima Hotel, Gsteigstrasse 70, 3780 Gstaad
WO GEMÜSE GLÄNZT
In Oberwil lädt der «Schlüssel» zum Entdecken ein – das zweite Restaurant der Spitzenköchin Tanja Grandits und ihres Teams. Die Küche setzt auf frische, regionale Zutaten, Gemüse und feine Süsswasserfische. Das Interieur in sanftem Salbeigrün wirkt wie eine gemütliche Stube. Draussen lockt eine Terrasse unter alten Bäumen.
Restaurant Schlüssel, Hauptstrasse 41, 4104 Oberwil BL
EIN TICK ENTSPANNTER
Zürich hat eine neue Adresse für ein gutes Zeitgefühl: In der Longines-Boutique treffen Jugendstilfassade und modernes Design auf über 160 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Neben Klassikern und Sammlerstücken lädt ein Lounge-Bereich zum Verweilen ein – hier dürfen Sekunden stilvoll verstreichen.
Longines-Boutique, Bahnhofstrasse 65, 8001 Zürich
RENDEZ-VOUS MIT DER RUHE
Im Globus Genf hat die Sisley-Spa-Kabine ein Make-over erhalten. Es stehen fünf Behandlungen zur Auswahl. Darunter Le Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Âge, 90 Minuten für CHF 350.– oder, speziell für Männer, Le Soin Phyto-Aromatique Homme, 60 Minuten für CHF 170.–.
Sisley Spa-Kabine im Globus, Rue du Rhône 48, 1204 Genf
STILVOLLER RAHMEN
Die Luxusmodemarke Zimmermann ist neu in Zürich mit ihrem ersten Store vertreten – in einem denkmalgeschützten Haus an der Augustinergasse. Wo einst eine Metzgerei war, zeigt das australische Label heute Feminines in einem Mix von Terrazzo, Edelstahl und Kunst aus Down Under.
Zimmermann-Boutique, Augustinergasse 15, 8001 Zürich
AUF DER GLÜCKSWELLE
Einmal abschalten, bitte! Mit der neuen Mind Oasis bringt Rituals Entspannung mitten in die Zürcher Bahnhofstrasse. Auf weichen Wasserbetten und mit beruhigenden Klängen lässt sich der Alltagsstress wortwörtlich wegmassieren – wer hier abtaucht, kehrt erfrischt, geerdet und mit neuer Leichtigkeit zurück.
Rituals Store, Bahnhofstrasse 69a, 8001 Zürich
FEUER UND FLAMME
Das «Fö e Flamma dal Barun», eine Kombination aus Dorfbeiz, Café und Beck, setzt auf Brot aus dem Holzofen, Grillgerichte mit alpiner Note und gemütliche Atmosphäre. Hinter dem «Krone»-Spin-off steht Starchef James Baron.
Fö e Flamma dal Barun, Via Cumünela 17, 7522 La Punt Chamues-ch
HYGGE AUS DÄNEMARK
Sanfte Farben, leise Musik und jede Menge skandinavischer Charme: Søstrene Grene hat im Centre Commercial La Praille einen neuen Store eröffnet. Die dänische Marke bringt mit ihrem Mix aus Wohnaccessoires, Deko und kleinen Alltagsfreuden nordische Gemütlichkeit nach Genf.
Søstrene Grene, Route des Jeunes 10, 1212 Grand-Lancy