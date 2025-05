Das perfekte Lokal, um Zürcher in den Aargau zu locken (auch wenn gerade keine Badenfahrt stattfindet). Mit Blick auf die Ruine Stein und die ganze Stadt schmeckt das Steak vom Grill oder der Gin Tonic gleich doppelt so gut. Am Wochenende sorgen DJs und Live-Acts für Feierstimmung.