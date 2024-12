Weihnachten ist wunderbar. Wir sitzen mit der Familie zusammen, geniessen währschaftes Essen, naschen Guetzli und machen im allerbesten Fall eine Schlittenfahrt durch ein verschneites Winter-Wunderland. Das Problem: kaum kommen wir wieder nach Hause, wartet das alltägliche Chaos auf uns. Wäscheberge, ein leerer Kühlschrank, Abfall, der heruntergebracht werden will. Und das alles so kurz vor Silvester! Wir raten daher, vorzuarbeiten. Diese zehn Dinge solltet ihr tun, bevor ihr euch an Weihnachten auf den Heimweg macht.