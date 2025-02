12. bis 15. Februar – Der St. Moritz Cricket Club führt dieses Jahr schon die 36. Auflage der Cricket On Ice Trophy durch. Die Veranstaltung, 1988 als kleines Turnier gestartet, findet auf dem zugefrorenen See in St. Moritz statt und zieht mittlerweile Cricket-Enthusiasten aus der ganzen Welt an. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich in einer klirrenden Atmosphäre in sportlicher Höchstleistung zu messen.