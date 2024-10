7. Zu wenig Schlaf

Ähnlich wie zu viel Stress, kann auch zu wenig Schlaf die Gewichtszunahme fördern und das Risiko steigern, an Diabetes zu erkranken. In der Nacht geht es aber nicht nur an die Fettreserven, es werden auch Wachstumshormone ausgeschüttet. Diese fördern die Zellerneuerung und bauen Muskeln auf. Bei zu wenig Schlaf bleibt dieser Prozess auf der Strecke. Wer der Faltenbildung vorbeugen möchte, der schläft täglich am besten zwischen sieben und neun Stunden.