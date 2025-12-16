Diese 4 Putzfehler sollten wir vermeiden

2. Achtung, Schimmel

Das Ziel beim Putzen ist es, schmutzige Böden, Lavabos oder Oberflächen wieder sauber zu kriegen! Mind-Blow: Das geht nur, wenn wir mit frischen Utensilien schrubben und scheuern. Der feuchte Wischmopp kann uns dabei ganz schnell einen Strich durch die Rechnung machen, weil er für Keime und Schimmelpilze das reine Paradies ist. Im Nu vermehren sich die unsichtbaren Fieslinge zwischen den Fusseln und Löchern im Schwamm und verteilen sich in der ganzen Wohnung! Die Lösung? Waschlappen und Schwämme immer bei 60 Grad waschen, und das lieber einmal zu viel als zu wenig.