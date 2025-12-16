Diese 4 Putzfehler sollten wir vermeiden

Gerne macht es wohl niemand, aber dran glauben müssen wir leider alle. Falls ihr Tipps und Tricks habt, wie Putzen Spass machen kann: Wir sind offen für Inputs! Im Gegenzug liefern wir euch vier Ratschläge, mit denen ihr beim Wischen und Schrubben zukünftig kein Risiko mehr eingeht. Denn hinter der harmlosen Tätigkeit verbergen sich einige Fallen:
1. Vorsicht beim Mischen
Doppelt gemoppelt ist hier leider kein gescheiter Schachzug! Beim Mischen von zwei Reinigern können giftige Gase entstehen – je nachdem, wie die Putzmittel miteinander reagieren. Bei der Kombination von einem chlorhaltigen Sanitärreiniger und einem sauren WC-Mittel entstehen zum Beispiel Chlorgase, die unsere Augen, Nase und den Hals reizen können. Unsere Lunge bestraft uns dann mit Husten und Atembeschwerden.
2. Achtung, Schimmel
Das Ziel beim Putzen ist es, schmutzige Böden, Lavabos oder Oberflächen wieder sauber zu kriegen! Mind-Blow: Das geht nur, wenn wir mit frischen Utensilien schrubben und scheuern. Der feuchte Wischmopp kann uns dabei ganz schnell einen Strich durch die Rechnung machen, weil er für Keime und Schimmelpilze das reine Paradies ist. Im Nu vermehren sich die unsichtbaren Fieslinge zwischen den Fusseln und Löchern im Schwamm und verteilen sich in der ganzen Wohnung! Die Lösung? Waschlappen und Schwämme immer bei 60 Grad waschen, und das lieber einmal zu viel als zu wenig.
3. Rückstände in der Luft
Riecht ein Putzmittel besonders fruchtig nach Zitrone, sprühen wir davon doch gerne eine Extraportion auf den Spiegel oder die Küchenoberfläche. Doch der frische Duft überdeckt die chemiehaltigen Inhaltsstoffe, die sich seelenruhig in der Luft verbreiten und über die Atmung in unseren Körper gelangen. Es ist deshalb nicht übertrieben, wenn wir nach jedem Putzen ausgiebig die Wohnung lüften, damit die reizenden Rückstände schnellstmöglich verduften.
4. Desinfektionsmittel
«Zerstört 99 Prozent der Keime» – gekauft, das klingt schliesslich sehr effektiv. In den eigenen vier Wänden dermassen aggressive Mittel zu verwenden, ist aber TOTAL überflüssig und kann Allergien auslösen. Neben Bakterien zerstören Desinfektionsmittel zudem auch harmlose Keime, die uns nicht schaden und (im Gegenteil) sogar unser Immunsystem trainieren und stärken!