Sein Name war noch nicht Bond – James Bond. Aber als der britische Schauspieler Roger Moore (1927–2017) im Jahr 1962 die Rolle des Simon Templar in der Fernsehserie «The Saint» übernahm, gab er damit schon das Bewerbungsschreiben für seine spätere Paraderolle ab. Moore, gebürtiger Londoner, gescheiterter Trickfilmzeichner, notorischer Leinwand-Dandy und später sozial engagierter UNICEF-Botschafter, verkörperte in den 118 Folgen der Serie bis 1969 einen seidenen Helden an der Grenze zwischen halbgut und latent gemein. Keinen Heiligen, wie der Titel glauben machen sollte, sondern eine Art modernen Robin Hood, der die grossen Gangster mit kleinen Gaunereien erledigte. Und dabei nie die Stilsicherheit verlor – schon gar nicht hinter dem Steuer.