Tequila Anejo mit Kürbissirup, Sherry-Weisswein, Ahornsirup, Zitronensaft und Chili-Likör in einem Rührglas vermengen. Joghurt in eine separate Schüssel geben. Die Tequila-Mischung dazugeben, leicht rühren. Fängt das Joghurt an zu gerinnen, Schüssel abdecken und für fünf Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann alles durch einen Kaffeefilter oder Nussmilchbeutel sieben, bis die Flüssigkeit kristallklar ist.