«The Opera is Burning» erinnert an den Geruch des Grand Théâtre in Genf, das 1951 während einer Probe von Wagners Walküre in Flammen aufging. «Les Femmes du Khédive» ist eine Hommage an die Arbeiterinnen einer ehemaligen Genfer Zigarettenfabrik. Und «Première Mer» spricht von einer Kindheitserinnerung in Kopenhagen. Seine Düfte haben so viel zu erzählen.