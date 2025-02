ab 20. Februar – Am 14. Februar 1995 reisten zahlreiche Journalist*innen aus ganz Europa nach Zürich, um über die Räumung der offenen Drogenszene im stillgelegten Bahnhof Letten zu berichten. Dreissig Jahre später erinnert eine Ausstellung in der Fotobastei an die Ereignisse von damals, als Versuch einer kritischen Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte von Zürich. Die Ausstellung mit Fotos von Getrud Vogler und Videos aus der legendären Ausstellung Letten it be (1995) richtet sich auch an ein junges Publikum, das die offene Drogenszene der 1990er-Jahre nur vom Hörensagen oder aus Filmen kennt.