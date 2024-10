Lady Bird Johnson 1963–1969

Am 22. November 1963 wollten Lady Bird Johnson und ihr Ehemann, Vizepräsident Lyndon B. Johnson, die Kennedys auf ihrer Ranch in Texas (Bild) empfangen. Sie sass im Wagen hinter den Kennedys, als JFK während der Fahrt durch Dallas erschossen wurde. Stunden später war sie die First Lady, ihr Mann Präsident. Sie besass eine Radiostation in Texas und war massgeblich daran beteiligt, dass 1964 der Civil Rights Act in Kraft trat, der allen Menschen die gleichen Rechte zusprach. Im eigenen Zug reiste sie in die Südstaaten und kämpfte für die Gleichberechtigung der schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie starb 2007 mit 94 Jahren.