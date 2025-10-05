Diese Herbsttipps sind gut gegen Melancholie

«Streifzüge durch den Kastanienwald»

Der Herbst steht ganz im Zeichen des Wohlgefühls nach der Sommer-FOMO. Nichts spendet mir mehr Trost, als Kastanien zu sammeln. Sobald sich die Luft verändert, denke ich an Mugena – ein stilles Dorf im Tessin mit hohen Kastanienbäumen. Es hat etwas Beruhigendes, durch die Wälder zu streifen, mit einem leeren Eimer, der sich langsam mit schweren, stacheligen Kugeln füllt. Zu Hause wartet dann die knifflige Aufgabe: die Kastanien zu rösten. Ich ritze jede Schale mit einem kleinen Schnitt ein, lege sie flach aufs Blech und röste sie im Ofen, bis sie aufplatzen. Mein Tipp: eine Schüssel gefüllt mit Wasser in den Ofen stellen, damit die Kastanien knusprig und zugleich weich werden.

An trüben Oktobertagen flieht Redaktorin Cielo-Pilar Solari gern ins Tessin. Zum Waldbaden und zu Rehrücken.