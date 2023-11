Diese Marken verzichten auf den Black Friday

Das Konsumverhalten der Menschheit hat sich in den letzten Jahrzenten deutlich verändert und das nicht zum Wohl unseres Planeten. Laut der Studie «Fashion on Climate» ist die Textilindustrie für etwa vier Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. In Zahlen sind das 2,1 Milliarden Tonnen CO2. Tage wie der Black Friday spielen dabei eine grosse Rolle. Reduzierte Ware, so weit das Auge reicht. Das Beratungsunternehmen PwC fand in einer Studie heraus, dass 35 Prozent der Personen an diesem Tag Angst vor steigenden Preisen in der Zukunft haben und deshalb die Angebote nutzen. Das Resultat dieser Angst? Unnötige Impulskäufe.