Das Zürcher Familienunternehmen en Soie bringt Farbe in die Bundesstadt! Ab 1. Dezember verwandelt sich die historische Pendulier-Werkstatt in der Berner Altstadt in einen stilvollen Pop-up-Store. Was es zu entdecken gibt? Vichy-Karomuster, Kaschmirschals, handgemachte Keramik, Schmuck und Accessoires. Zwischen Weihnachtsglanz und festlicher Stimmung lädt dieses Pop-up dazu ein, eine Mischung aus Tradition und Kreativität zu entdecken. Das Motto: «en Soie à Berne – a festive Pop-up».

En Soie à Berne, Kramgasse 26, 3011 Bern