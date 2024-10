Diese Neueröffnungen solltet ihr nicht verpassen!

Neu einrichten und käfäle

Das Möbelhaus Pfister am Walcheplatz ist zurück! Nach einer intensiven Umbauphase öffnet die Zürcher Filiale ihre Türen wieder. Ein besonderes Highlight: Das Pfister Café, welches Kunden, Passantinnen und alle Neugierigen willkommen heisst. Weiter lädt die 400 Quadratmeter grosse Mobitare-Filiale zum Verweilen ein. Hier gibts Hingucker von dänischen Klassikern bis zu jungen Labels wie Maana Studios, eine Schweizer Marke, die Teppiche in Zürich entwirft und sie im Atlasgebirge aus Schafschurwolle herstellen lässt. Wer sich neu aufmöbeln will, wird hier wohl fündig. Hingehen und inspirieren lassen!