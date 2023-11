Geflochtene Bijoux

Die DNA von Label17 sind handgefertigte Taschen und Accessoires aus Lamm-Nappaleder und Lammfell. Die Seele von Label17 ist die Handwerkskunst – Produkte, die mit traditionellem Kunsthandwerk zu zeitgenössischen Stücken gefertigt werden. Für einige Taschen wird das pflanzlich gegerbte Leder von einem Netzwerk marokkanischer Frauen in Heimarbeit von Hand in traditioneller Machart geflochten. Und die kreativen Köpfe hinter Label17 heissen Cristina McDaniel, 47, und David Pfrommer, 48. Sie sind seit elf Jahren ein Paar. Was heute ein wunderschönes Lokal im Zürcher Seefeld ist, begann einst mit einem zufälligen Besuch in einer Ledergerberei in Marrakesch. «Eine Kollegin von mir hatte dort zu tun», erzählt Cristina McDaniel. «Ich begleitete sie und war begeistert vom Leder und den Lammfellen. In einem Nähatelier liess ich mir davon zwei Weekender nach meinen Entwürfen anfertigen.» Von Freunden und Bekannten bekam Cristina für die Taschen Komplimente. Das war 2017. Aus diesem Erlebnis entstand Label17. Via Instagram machten sie auf sich aufmerksam und verkauften so die ersten Modelle an renommierte Boutiquen. Ende 2019 machten sie sich selbstständig. Den Lockdown überstanden die beiden, da sie bereits in einen Online-Shop investiert hatten. Ihr aktuelles Geschäft an der Brotgasse 3 in Zürich war vorher ein brachliegender Laden. David Pfrommer: «Wir hatten hier die Möglichkeit, das ganze Haus zu bespielen. Wir wollten, dass das Haus zum Schaufenster wird.» Renoviert haben sie praktisch alleine, einzig unterstützt von guten Freunden. Cristina McDaniel entwirft jedes Modell selbst und designt zwei Kollektionen pro Jahr. Produziert werden die Taschen und Accessoires in Marokko und in der Schweiz. label17.com