An hektischen Tagen bleibt kaum Zeit fürs Styling – das gilt für Outfit und Frisur gleichermassen. Wer morgens Zeit sparen will, sollte beim nächsten Friseurbesuch über einen unkomplizierten Haarschnitt nachdenken. Diese Frisuren erfordern kaum Aufwand und sorgen dennoch jeden Tag für einen gepflegten Look.
Bobs in allen Variationen
Mit einem Bob gehören Bad-Hair-Days der Vergangenheit an. Die zeitlose Frisur ist pflegeleicht und kommt meist mit regelmässigem Waschen aus. Kein anderer Schnitt passt ausserdem so gut zu allen Haartypen. Glattes Haar wird zum Sleek Bob, leichte Wellen schmeicheln als Wavy Bob den Gesichtszügen – und bei lockigem Haar bekommt der Look besonders viel Volumen.
Wer sich zum ersten Mal für einen Bob entscheidet, ist mit einem A-Linien-Bob gut beraten. Er schmeichelt nahezu jeder Gesichtsform und ist ideal für alle, die sich mehr Volumen wünschen. Die Haare sind dabei im Nacken kürzer und laufen vorne zum Kinn hin länger aus. Auch ein Long-Bob spart morgens Zeit im Bad, wirkt aber etwas weicher als die kürzere Variante.
Stufen, Stufen, Stufen
Stufenschnitte wirken nicht nur mühelos – sie sind es auch. Mit sogenannten «Face Framing Layers» kommen die Konturen des Gesichts auch bei langen Haaren zur Geltung. Während sanfte Stufen dem Look Eleganz verleihen, sorgen bewusst ungleichmässige Schnitte für mehr Charakter – etwa beim angesagten Wolf Cut. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gewisse Haarfülle: Bei feinem Haar können starke Stufen schnell für noch weniger Volumen sorgen. Hier empfehlen sich weich geschnittene, dezente Layer.
Der Pixie-Cut
Ein Pixie-Cut sitzt mit nur wenigen Handgriffen und bleibt mit etwas Haarspray oder Wachs den ganzen Tag in Form. Besonders gut steht der Schnitt ovalen und runden Gesichtsformen. Bei Letzteren empfiehlt es sich, die Seiten kürzer zu halten, um das Gesicht optisch zu strecken. Damit der Look stets gepflegt wirkt, sind regelmässige Friseurbesuche unerlässlich.
Ponys mit wenig Styling-Aufwand
Ponys gelten oft als pflegeintensiv – doch es gibt Ausnahmen. Wispy Bangs etwa reichen nur bis zu den Augen oder Schläfen und bedecken die Stirn nicht vollständig. Der fransige Schnitt wirkt auch ohne aufwendiges Styling lässig. Ähnlich unkompliziert sind Curtain Bangs: Sie lassen sich mit einer Rundbürste in Form föhnen, verzeihen aber auch längere Abstände zwischen Friseurterminen. Weil sie weich in die übrige Haarlänge übergehen, fällt ein seltener Schnitt kaum auf.
