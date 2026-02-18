2. Lüften (und zwar richtig)

Schon ohne feuchte Wäsche sollte etwa drei Mal am Tag gründlich einige Minuten durchgelüftet werden. Auf Durchzug.

Wichtig zu wissen (Nummer eins): Grössere Möbelstücke sollten nicht näher als zehn Zentimeter an die Aussenwand herangerückt stehen, damit hinter ihnen genügen Luft zirkulieren kann.

Wichtig zu wissen (Nummer zwei): Ein gekipptes Fenster zählt nicht. Dabei zirkuliert vor allem während der Heiz-Season einfach nur zwischen Fensteröffnung und Heizkörper. Kühler wirds zwar, aber die Luft wird nicht wirklich ausgetauscht.