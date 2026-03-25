Ecken, die vernachlässigt werden dürfen

Klar, es ist schön, wenn alles blitzt und blinkt. Wenn die Wäsche gewaschen und aufgehängt ist. Das Bad durchgeschrubbt. Das Wohnzimmer entstaubt. Und das Bett frisch bezogen. Dann stellt sich dieses Gefühl ein, das einem Runner's High gleichkommt. Die Euphorie, etwas geschafft zu haben. Aus diversen, sehr guten Gründen existiert aber kein Cleaner's High: Während relevante Zimmer wie das Bad oder die Küche penibelst von Schmutz entfernt werden, fehlt uns für gewisse andere Orte die Energie. Es gibt To-dos, die stauen sich auf den Listen an und führen zu nervösem Unbehagen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, schon klar. Aber, lasst euch eines sagen: Es gibt tatsächlich Aufgaben im Haushalt, die als allerletztes gemacht werden können. Und nicht ganz so regelmässig. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn das Leben ist zu kurz, um nur zu putzen.