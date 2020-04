Edition Populaire in Zürich

Es ist gar nicht lange her, da ist Edition Populaire umgezogen. In einen Eckladen im Zürcher Kreis 4. Dass der fast ausschliesslich aus Fenstern besteht, ist so schön wie clever. Man kommt einfach nicht drum herum, sich die Nase plattzudrücken. Vasen, Gläser, Kissen, Schmuck, Kerzen, kleine Möbel … Und schon haben sie einen genau da, wo sie einen haben wollen: Man will rein. Nur mal schnell schauen. Ehe man sich versieht, steht man dann mit etwas an der Kasse, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man es dringend braucht. Aber so ist das nunmal mit schönen Dingen – sie machen glücklich. Vor allem jetzt. Deshalb tauschen wir die Fensterfront gegen unseren Laptopbildschirm und stöbern dort. Surfen durch die Kategorien «Wohnen», «Küche», «Bad», … oh, sieh da, «Körperpflege»! Nur mal eben schauen, ne?

Während sich unser Online-Warenkorb füllt, haben wir bei Theda Schoppe, einem Fünftel des Edition-Populaire-Teams, nachgefragt, wie es um ihren Concept Store steht.