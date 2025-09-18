Ein Schweizer erfüllt sich einen Traum

Erfüllte sich seinen grossen Traum 2023

Sein Handwerk verfeinerte Egger zunächst als Beauty Consultant für die Private Collection von Dior im Jelmoli. 2023 erfüllte er sich seinen grossen Traum und gründete Namos Parfums. Bei der Entwicklung seiner Düfte arbeitet er eng mit dem renommierten Zürcher Parfümeur Andreas Wilhelm zusammen, der für seinekreative Handschrift bekannt ist.

Egger wuchs in der Schweiz auf, doch seine Leidenschaft führte ihn hinausin die Welt. In Marrakesch entdeckte er die Tiefe orientalischer Gewürze, in der Provence das Spiel von Lavendel und Rosmarin im Abendlicht. Diese Eindrücke wurden zur DNA seiner Marke: Parfums, die nicht nur gut riechen, sondern ganze Szenerien heraufbeschwören. Mit Namos Parfums verbindet Egger Handwerkskunst mit einem klaren Sinn für moderne Ästhetik. «Das Allerwichtigste ist, dass man einen Duft kreiert, den es so noch nicht gibt – und der trotzdem verkäuflich ist.