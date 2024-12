Butler muss hinter mir in den Lift geschlüpft sein. Ich sehe ihn erst in dem Moment, in dem die Türe zugeht. Jetzt müssen wir wieder rauffahren, und ich werde zu spät kommen und Mama wird sich ärgern. Ich soll an die Kinder denken, die über die Feiertage im Spital bleiben müssen, sagt sie immer, wenn ich mich beklage. Aber ich beklage mich fast nie. Der Lift hält im dritten Stock, ich stelle einen Fuss in die Tür, damit Butler nicht gleich wieder abhaut, da steigt ein alter Mann in Hut und Mantel über mein Bein hinweg. Ich habe seinen Namen vergessen, aber ich sehe ihn oft. Er hat immer ein Buch in der Tasche und manchmal sitzt er im Bushäuschen und liest.