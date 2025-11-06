Einfache Tricks gegen lästige Trauermücken

Natürliche Feinde

Wie heisst es so schön: Fressen oder gefressen werden. So haben auch Trauermücken ihre natürlichen Feinde. Im Falle der Larven sind das Raubmilben. Die können meist in Form von Tabletten oder Körnern gekauft und über der Erde verstreut werden. Und gegen die Mücken selbst? Da kann eine fleischfressende Pflanze helfen – und zwar am besten das Fettkraut. Es funktioniert ähnlich wie die gelben Klebefallen. Meist reicht schon eine Pflanze, um die herumschwirrenden Viecher deutlich zu reduzieren.



Frische Erde

Und wenn alles nichts nützt? Dann bleibt noch das Umtopfen. Es ist zwar sicher die aufwändigste Methode, aber auch sehr wirksam. Wichtig ist, dass die neue Erde nicht zu nahe an der alten – vielleicht längst befallenen – Erde gelagert wird und beim Austausch die Wurzeln und Töpfe gut von Erdresten befreit werden. Wer dasselbe Substrat wiederverwenden möchte oder beim neuen auf Nummer sicher gehen will, der kann die Erde im Backofen kurz bei 200 Grad erhitzen. Das tötet bestimmt alle Schädlinge ab.