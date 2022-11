Was muss ein Möbelstück haben, damit Sie es in Ihr Sortiment aufnehmen?

Einfach gesagt: Es muss zum Konzept passen. Im Bogen33, der heute noch immer auf Vintage-Klassiker spezialisiert ist, muss das Möbelstück im Bauhaus-, im Mid-Century- oder im Pop-Art-Stil sein, interessante Formen aufweisen und in einem sehr guten oder restaurierbaren Zustand zu uns kommen.