Finde deinen perfekten Heilstein

Beneidenswert: Jungfrauen sind schon von Natur aus super strukturiert und selbstreflektiert. Der klitzekleine Nachteil: Der enorme Realismus dieses Sternzeichens schwappt schnell mal in Pessimismus über. Der Lizardit hilft, positive Gedanken zu fassen und die Gesamtsituation etwas lockerer zu sehen. Die Konzentration und die Lernfähigkeit werden ebenfalls gesteigert und auch den einen oder anderen Albtraum kann der Lizardit in die Flucht schlagen. Einziger Nachteil: Sie sind sehr selten und deswegen nicht ganz billig.