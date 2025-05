Hingabe zum Handwerk

Trotz des Neuanfangs bleibt die Verbindung zu Zürich bestehen: Nicole Braun, eine ehemalige Arbeitskollegin, führt die dortige Werkstatt weiter. Die beiden Goldschmiedinnen stehen in engem Austausch und entwickeln gemeinsam Kollektionen. «Die Distanz ist manchmal eine Herausforderung, aber das hält uns nicht auf», sagt Braun. Das gemeinsame Ziel der beiden Frauen ist es, die Schmuckwelt mit neuen Ideen zu bereichern. «Wir stehen am Anfang und haben so viele Visionen, die wir umsetzen wollen», so Braun. Ihr persönlicher Wunsch für 2025? «Dass wir weiter wachsen, unser Geschäft ausbauen und mit unseren Kreationen Freude bereiten können.»