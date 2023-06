Was genau ist eigentlich dieser Feminismus?

«‹Nasty and Sweet and Rude and Smart and Tired and Grumpy and Fragile and Loud and Quiet and Strong and Insecure and Broke and Uncool and Pessimistic and Shy and Unsatisfied and Annoying›. Auf dieses Zitat bin ich auf dem Account von @wastedrita gestossen. Ein kraftvoller Beschrieb, was Feminismus klarstellen will. Nämlich, dass eine Frau alles sein kann – alles tun kann, was sie möchte. Ausserhalb aller Rollen-Klischees. Denn es scheint immer noch erwähnenswert, dass starke Frauen genauso verletzlich sind wie alle anderen Frauen. Auch sie gehen durch tiefe Täler, machen Fehler, sind nicht permanent souverän, fühlen sich hin und wieder klein, haben Bedürfnisse, sind liebevoll, albern, laut und leise, wie jeder andere Mensch auch. Das Beste ist übrigens das Ende des Instagram-Zitats, denn wir sind: ‹… Oh, so tired but ready to kick your Mysogynistic Ass.› Pause ist nicht.»