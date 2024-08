Fruchtfliegen lieben Zucker in Kombination mit Feuchtigkeit. Verübeln kann ihnen das niemand. Nimmt man ihnen eine Sache davon weg, dann gehen sie ein. Und genau hier kommt der Korken ins Spiel. Das Naturmaterial absorbiert die von den reifen Früchten abgegebene Feuchtigkeit. Zudem gibt Kork einen Geruch ab, den Fruchtfliegen nicht ausstehen können. Und so funktioniert's: Den Korken (keine synthetische Alternative) trocknen lassen, halbieren und zwischen dem Obst mit in die Schale hineinlegen.