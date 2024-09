Unser Retter in der Not, wenn wir die Klippan-Couch nicht mehr sehen können. Bemz fertigt Sofabezüge für so ziemlich jedes Ikea-Modell an und bietet eine grosse Auswahl an Farben und Materialien (ja, es gibt auch Samt). Ebenfalls aus Schweden punktet der Shop ausserdem mit einer grossen Portion skandinavischer Freundlichkeit: Stoffmuster werden frei Haus geliefert und fertige Bezüge kann man zwei Wochen nach Erhalt kostenlos retournieren – obwohl sie auf Bestellung gefertigt werden!