Glore in Luzern und Zürich

«Wir lieben das Leben. Wir zelebrieren die Achtsamkeit. Wir geniessen das Schöne», heisst es auf glore.ch. Was nach einem rettenden Anker in diesen stürmischen Zeiten klingt, war tatsächlich schon immer die Devise von Glore. Rebekka Sommerhalder verkauft Mode mit gutem Gewissen. Welche, die fair produziert wurde, die aus nachhaltigen Materialien besteht, die ökologisch und ethisch eine weisse Weste hat. Jedes Teil, das da an den Bügeln baumelt und in den Regalen liegt, ist sorgfältig kuratiert und wartet nur darauf, von Rebekka oder ihrem sechsköpfigen Team an den mode- und umweltbewussten Kunden gebracht zu werden. Das geschah bisher im Löwengraben in Luzern – und sollte 2020 auch im brandneuen Shop in der Feldstrasse in Zürich passieren. Der hatte nur drei Wochen geöffnet, dann wurden überall die Schotten dicht gemacht. Was bleibt? Tatendrang, positives Denken, Hoffnung – und ein aus dem Boden gestampfter Onlineshop.