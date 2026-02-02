Grammy Awards: Triumph, Protest und Pop

Eine Nacht, die nachhallt. Die 68. Grammy Awards finden in der Nacht zum 1. Februar 2026 im Crypto.com Arena in Los Angeles statt und werden als eine der kraftvollsten und politischsten Ausgaben in die Geschichte eingehen. Trevor Noah moderiert zum sechsten und letzten Mal die Zeremonie, die für viele Künstler zur Bühne weit über Musik hinaus wird: Zahlreiche Gewinner nutzen ihre Minuten im Rampenlicht, um soziale und gesellschaftliche Botschaften zu setzen, insbesondere zur Einwanderungspolitik und zu Menschenrechten.