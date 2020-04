Style: Lara, Covid-19 ist eingeschlagen wie ein Blitz. Kann man für so was überhaupt auch nur im Ansatz gewappnet sein?

Lara Schurter: Nein, das kam für uns wie für alle anderen auch sehr überraschend. Da das Leben aber oftmals unvorhersehbare Veränderungen mit sich bringt, finde ich es generell wichtig, immer offen zu sein, um so flexibel wie möglich agieren zu können. Als sich die Situation in Italien verschärft hat, haben wir den Fokus sofort auf unseren Onlineshop gelegt. Wir liefern innerhalb der Schweiz portofrei und beraten unsere Kunden jetzt via Skype oder Face Time anstatt in unserem Spa.