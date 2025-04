Diese Aufregung, das stimmt, gibts für mich nicht mehr. Manchmal ist die schwierigste Entscheidung, die ich an einem Tag treffe, die nach dem Znacht. (Es klingt banal, ist aber unter Umständen echt kompliziert, da man nie weiss, wer wann zu Hause ist, und welche kulinarische Abneigung Kind 2 gerade wieder entwickelt hat). Aber wisst ihr was? Das ist total in Ordnung so. Irgendwann braucht man nicht mehr so viel Action und freut sich über jeden ruhigen Tag (das gilt insbesondere für Frauen in den Wechseljahren!). Und etwas vom Schönsten am Kinderhaben ist ja folgendes: Man erlebt ganz vieles noch einmal. Nicht gleich wie damals, sie sollen ihr eigenes Leben leben und um Himmels Willen nicht meines wiederholen! Aber die Stationen sind immer wieder dieselben, und sie auf ihrem Weg zu begleiten ist unglaublich toll. Meine Kinder sind gerade in dieser Phase der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich sehe sie zaudern, vorwärtsgehen, rückwärtsgehen, vorpreschen, abwarten. Manchmal sind sie frustiert, manchmal schwappen sie über vor Freude. Und ich mit ihnen. In diesem Sinne, mein lieber Sohn: Solange ich dein Leben noch begleiten darf, habe ich meines keinesfalls hinter mir.