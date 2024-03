Rollentausch

Mit dem Projekt «In Her Chair» beleuchtet Claire Garwacki, ehemalige Finanzdirektorin der Modefirma Faith Connexion und Gründerin von Bellevue Executive Search, die aktuellen Hintergründe der Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz. Zusammen mit verschiedenen männlichen Führungspersönlichkeiten arbeitet sie auf humorvolle Art und Weise die diversen Vorurteile und Ungleichheiten, die im Berufsleben zwischen Mann und Frau am Arbeitsplatz bestehen, heraus. Das Video wird in der Woche vom 8. März zum Weltfrauentag lanciert. inherchair.ch