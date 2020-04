SUPPORTYOURLOCALBUSINESS

Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine Leinenhose oder -bluse selber zu nähen? Wenn ja, dann können wir euch The Home Shop in Aarau wärmstens empfehlen. Nachdem man im ersten Stock die Finger kaum von den schönen Deko-Artikeln, Geschenk-Ideen und Einrichtungsgegenständen lassen konnte, findet man sich eine Treppe weiter oben umgeben von den verschiedensten Stoffen in sämtlichen Farben wieder. Baumwolle, Leinen und Seide – uni, bedruckt oder gemustert – inspirieren dazu, in Sachen Kleider entwerfen einfach mal selber Hand anzulegen. Damit ihr nicht so lange warten müsst, hat das Team von The Home Shop ihren Onlineshop ausgebaut und dadurch die ideale Übergangslösung gefunden.