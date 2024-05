Das Model steht für Freiheit und Authentizität

Zaïr Cheseaux, 24, ist ein Westschweizer Model. Er war in der italienischen «Vogue» zu sehen und lief diesen Frühling für Moschino in Mailand über den Laufsteg. 2023 hat ihn das «HTSI Magazine» der«Financial Times» zu einem von «The new supers: 14 models changing the face offashion» gekürt. Seine Erfahrungen mit Schönheitsoperationen sind im wahrsten Sinn tiefgehend: eine lebensverändernde Umwandlung, eine Geschlechtsangleichung, deren Resultat nun seine wahre Identität widerspiegelt. «Ich habe einige dysphorische Episoden erlebt, die mich mit der Tatsache konfrontierten, dass ich nicht cisgender war.» Für Zaïr waren diese Eingriffe nicht nur medizinische Notwendigkeiten, sondern essenzielle Schritte auf dem Weg zu einem authentischen Selbstausdruck. Die Brustoperation, eine Entfernung der Brustdrüsen, markierte einen entscheidenden Punkt in seinem Übergang. «Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich fühle mich jetzt vollständiger.» Zaïrs Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass Schönheits-OPs dazu dienen können, die Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen. Seine Botschaft: «Jede Person, die eine tiefgreifende Veränderung in Erwägung zieht – sei es eine Geschlechtsangleichung oder ein anderer lebensverändernder Eingriff – sollte wissen, dass der Weg zu sich selbst der mutigste und belohnendste ist. Es ist wichtig, dass man Unterstützung sucht und sich nicht von Angst zurückhalten lässt. Lebe authentisch und erinnere dich, dass du nicht allein bist auf diesem Weg. Die Freiheit, sich selbst zu sein, ist das grösste Geschenk, das man sich machen kann.»



