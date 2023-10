Neue Herausforderungen

Nach dem Abschluss am ArtCenter College of Design in L. A. saugt ihn die Branche auf. Er hospitiert bei Porsche, schabt bei Pininfarina am Ferrari Enzo, stylt bei General Motors die Corvette neu und reanimiert den Camaro. Nach zehn Jahren heuert er im kalifornischen Studio von Volkswagen an und sucht die Herausforderung im Bauhaus-Prinzip der Form, die der Funktion folgt: «Sportwagen konnte ich – aber wie man einen VW Golf gestaltet, war mir unerklärlich.» Die deutsche Direktheit ist ein Kulturschock, aber Luc Donckerwolke, der einst mit dem Donnerkeil Murciélago die VW-Tochter Lamborghini rettete, wird zum Sparringpartner und Freund: «Ein Grenzgänger wie ich – ein Belgier, der italienische Sportwagen zeichnet.» Als der 2013 zum Bentley-Designchef ernannt wird, folgt ihm Lee in die britische Provinz.