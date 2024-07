Welches Feature halten Sie für unverzichtbar?

Alle unsere Camper sind top ausgestattet und bieten alles, was es zum Campieren braucht. Eine gute Klimaanlage, eine Standheizung, die für wohlige Wärme in kühlen Nächten sorgt, ein Allradantrieb, eine vollständige Küchenausstattung und die Anhängerkupplung für Veloträger. Was unverzichtbar ist, ist sehr individuell. Manche wählen bewusst unsere best ausgestattete Fahrzeugkategorie mit Luftfahrwerk, damit per Knopfdruck die Räder nivelliert werden und ein gerades Schlafen ermöglicht wird.