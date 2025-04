Der verrückteste Cocktail auf der Karte der Widder-Bar heisst «Banking on Cheese» und basiert auf Wodka, der nach Käse schmeckt. «Wir jagen Grana Padano durch den Rotationsverdampfer und transportieren so seinen Geschmack in den Wodka», erklärt Bar-Manager Wolfgang Mayer. Zusammen mit Wermut, der mit Basilikum infusiert wird, und einer Tinktur aus schwarzem Pfeffer entsteht ein intensiver, trockener Drink mit mediterranem Charakter. «Passt wunderbar zur Entenleber mit Yuzu, Räucheraal und Périgordtrüffel aus dem aktuellen Menü von Stefan Heilemann», so der Cocktailkünstler.

Mit 18-Punkte-Koch Heilemann und dessen Patissier André Siedl tauscht er sich regelmässig aus. «Früher ging ich in meinen Pausen eine Zigarette rauchen, heute steige ich die Treppe ins Widder-Restaurant hoch und schaue, was die beiden machen. Zwischen Bar und Küche gibt es zahlreiche Synergien. André hat mich zum Beispiel auf die Idee gebracht, Sauerampfer in einen Drink zu integrieren. Und als Stefan im letzten Jahr frische Yuzus aus Japan hatte, durften wir die Schalen verwenden.» Eines von Heilemanns Gourmet-Gerichten in der Bar bestellen, das geht leider nicht. Umgekehrt aber funktioniert es. «Wir liefern gerne ins Restaurant», versichert Mayer.