Wenn Menschen in der westlichen Hemisphäre in den Ruhestand gehen, verändert sich ihr Leben grundlegend. Statt Meetings, Deadlines und Key Performance Indicators stehen Badibesuche mit den Enkeln, die Frage des richtigen Düngers für die Hortensien oder die nächste Fernreise im Mittelpunkt. «Wenn man in Japan pensioniert wird, feiert man abends mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber am nächsten Morgen kommt man pünktlich ins Büro – nur das Türschild mit Rang und Titel wird dann fehlen», sagt Jo Stenuit, 56, Design Director bei Mazda Europa. «So war es auch bei Maeda-San.»