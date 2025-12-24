Jessies Geburt – eine Weihnachtsgeschichte

Gott seufzt zweimal. Einmal vor Bestürzung, dass ihre Tochter sich auf so einen Loser eingelassen hat, einmal vor Erleichterung, dass dieser nicht der Vater ihres Enkelkindes ist. «Und wer ist dann der Vater?» – «Gabriel.» – «Unser früherer Nachbarsbub Gabriel? Der, von dem seine Mutter etwa viermal am Tag schwärmte, was für ein Engel er sei?» – «Ja, der. Wir haben uns zufällig getroffen und ich hab ihm mein Herz ausgeschüttet wegen Jo, und er hat mich getröstet …». «Ja, offensichtlich», sagt Gott und seufzt noch einmal. «Und was willst du jetzt machen?» Mary zuckt mit den Schultern. «Na ja, wenn ich so schnell wie möglich mit Jo ins Bett steige, kann ich ihm sagen, es sei halt gleich beim ersten Mal passiert. Er hält sowieso nicht viel von Verhütung.» – «Aber er kann doch rechnen … okay, könnte funktionieren. Aber im Ernst, Mary, willst du wirklich einen grossspurigen Autonarren, der sein Geld mit dem Verticken von Koks verdient, als Vater für dein Kind?» – «Woher willst du das wissen?» – «Ich bin Gott.» – «Was soll das heissen?» – «Ich bin deine Mutter, ich weiss alles.»