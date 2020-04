Kari Kari in Zürich

Muss jetzt ein Umdenken stattfinden? Wie geht man kreativ mit der Situation um?

Ja, definitiv. In meinem Fall finde ich natürlich, dass Selbstständigen und kleinen Unternehmern in solchen Situation angemessen geholfen werden muss. Ich versuche so viel wie möglich mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben und biete Briefkastenübergaben, Free Shipping, Rückgabe und persönliche Beratung via Telefon oder Mail an. Obwohl ich kein Selfie-Freund bin, bekommen meine Kunden nun Bilder von mir in ihren ausgesuchten Stücken, damit sie sich ein besseres Bild machen können.