Kathrin Eckhardt aus Zürich

Dass wir gerade alle im gleichen Boot sitzen, wird vor allem in Momenten wie diesem wieder deutlich: Wir haben uns mit Designerin Kathrin Eckhardt in Verbindung gesetzt, die zwar Schweizerin, aber gerade ganz woanders auf der Welt zu Hause ist. In Ghana kreiert und produziert sie zusammen mit ihrem kleinen Team Körbe, Decken, Kleidung und Stühle – kurz: Dinge, die das Leben schöner machen – und vertreibt diese online und an «Open Studio Days» in ihren Studios in Zürich und Accra.

Jetzt sitzt sie fest, die Türen ihrer Studios zu öffnen, wäre sinnlos, das Nähatelier wurde vorübergehend geschlossen … und nun? Kathrin Eckhardt macht, was sie am besten kann: gute Vibes verbreiten, ihre spirituelle und kreative Energie fliessen lassen und fest daran glauben, dass alles wieder gut wird und der Struggle uns sogar besser und stärker macht.

Weil wir uns davon eine Scheibe abschneiden und unbedingt auch ihre Arbeit unterstützen wollen, haben wir noch weiter nachgefragt.