Ein Blick in die Glaskugel: Was wird die Krise mit der Wirtschaft und somit mit euch machen?

Die persönlichen und menschlichen Einzelschicksale dieser Krise lassen natürlich alles andere in den Hintergrund rücken. Die Auswirkungen sind schwierig einzuschätzen, aber wir glauben, dass diese Krise tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern wird. Einerseits zeichnet sich in unserer Branche ein Preiskrieg nach der Öffnung ab und wir gehen nur von einer langsamen Erholung der Nachfrage aus, andererseits verspüren wir bei unseren Kundinnen nach dem Lockdown die Lust nach Veränderung und Neuem.

Wir sehen dies als Ansporn, unsere Kundinnen immer wieder aufs Neue mit unseren Kollektionen zu inspirieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können und in einigen Jahren auf diese Zeit zurückblicken werden, um festzustellen, dass in dieser schwierigen Phase viele neue Ideen entstanden sind und wir so La Tienda, aber auch uns persönlich weiterbringen konnten.