Label17 in Zürich

Muss jetzt ein Umdenken stattfinden? Wie geht man kreativ mit der Situation um?

Unseren B2B-Kunden in der Schweiz und Deutschland haben wir gleich in der ersten Woche des Lockdowns ein kleines Geschenk geschickt: einen Brief, in dem wir uns für die Zusammenarbeit bedanken. Wir hoffen, dass wir ihnen mit dem Schreiben eine kleine Freude in den neuen Alltag geschickt haben.

Für unseren Onlineshop haben wir spontan eine Stofftasche mit dem Aufdruck #solidarity produziert. Von deren Erlösen spenden wir je 10 Franken an das Schweizerische Rote Kreuz für die Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung des Pflegepersonals während der Krise.

Zu guter Letzt haben wir die Zwangspause dazu genutzt, hinter den Kulissen ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wir haben zum Beispiel die Kommunikation vereinheitlicht und treten jetzt auf allen Kanälen (Instagram, Facebook, Spotify) als Label17 auf.