1. Unterschiedliche Stellen, unterschiedlicher Effekt: Man kann so ziemlich überall Lasern, wo einem Haare wachsen. Studien haben gezeigt, dass die Achselhöhlen oft am schnellsten reagieren, was zum Teil daran liegt, dass die Haut hier am hellsten ist. Sie ist am wenigsten der Sonne ausgesetzt, die Haare dort sind dunkler.