Shirataki-Noodles mit Räuchertofu und grünem Gemüse

Ich führe eine ganze Liste mit schnellen Rezepten, denn wenn ich meine zwei hungrigen Jungs von der Krippe abhole, kann es jeweils nicht schnell genug gehen, bis das Znacht auf dem Tisch steht. Eins meiner momentanen Favoriten: Broccoli im Dampfkochtopf garen (dauert fünf Minuten). Derweil Räuchertofu in kleine Stücke schneiden und in einer Pfanne anbraten. Edamame (schon geschält) dazugeben. Shirataki-Noodles in kochendes Wasser geben und nach zwei Minuten (!) ebenfalls in die Pfanne tun. Broccoli dazugeben und mit reichlich Sojasauce würzen. Alles in allem: 10 Minuten. Beeindruckt?