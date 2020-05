Librium in Baden

Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch während des Lockdowns die Leidenschaft fürs Lesen (wieder-)entdeckt: Sich für eine Weile aus dem Alltag ausklinken, zwischen den Seiten in eine fremde Welt abtauchen und mit den Charakteren mitfiebern. Damit uns der Lesestoff in dieser Zeit auch ja nicht ausgeht, steckt die Buchhandlung Librium im Zentrum von Baden aktuell ihre ganze Zeit und Kraft in den Versand ihrer Bücher. Seit 41 Jahren gehört Librium zur Stadt an der Limmat, wie der Plot Twist zu einem guten Krimi. Im hellen Store kann man sich so viel Zeit lassen wie man will, um in den Regalen zu stöbern – wenn man denn wieder darf. Bis es so weit ist, klicken wir uns einfach durch die virtuelle Büchersammlung.