Weitere Eckdaten über mich: Zum körperlichen Zerfall gesellen sich die Wechseljahre, mit denen ich – und mein Umfeld – mal besser, mal schlechter zuerchtkommen. Es gibt Tage, an denen ich das Gefühl habe, ich blute aus, solche, an denen ich fast aus meiner Haut platze, und solche, an denen mir Knochen und Gelenke weh tun, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren (diese verbuche ich auf der positiven Seite unter «anatomische Weiterbildung»). Aber es gibt auch Tage, an denen mir nichts weh tut – nicht mal der Hallux valgus am linken grossen Zeh. Dieser steht seit geraumer Zeit schief, was wohl aufs zu häufige Tragen von hohen Hacken in jungen Jahren zurückzuführen ist, was heute etwas vom Wenigen ist, das ich bereue im Leben. Das, und dass ich als junge Frau, vor allem aber als junge Mutter, nicht mehr für mich selbst eingestanden bin, in jeder Hinsicht.