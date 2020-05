Liebesding in Zug

Wenn Simone Glarner nicht gerade mit dem Planen, Gestalten und Koordinieren von Hochzeiten oder Events beschäftigt ist, findet man sie mit grosser Wahrscheinlichkeit in ihrem Liebesding Shop in Zug. Zusammen mit ihren zwei Mitarbeiterinnen führt sie das Geschäft in der Zuger Altstadt direkt am See. Das breite, aber auserlesene Sortiment an Hochzeitsartikeln, Kinderspielzeug und Wohnaccessoires inspiriert dazu, jemandem eine Freude zu machen – oder natürlich die eigenen vier Wände zu verschönern. Simone Glarner hat uns erzählt, wie sie und ihr Team die aktuelle Situation meistern und versuchen, positiv zu bleiben.